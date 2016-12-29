Kontrolden Çıkan Kamyon Ortalığı Savaş Alanına Çevirdi

Tekirdağ Malkara'da freni boşalan süt kamyonu direklere çarpıp devirerek samanlığa daldı. Facianın eşiğinden dönülen kaza ucuz atlatıldı.



Edinilen bilgiye göre, Batkın Mahallesi'nde sabah saatlerinde süt tankına yanaşan kamyon, şoförünün araçtan inmesinin ardından aniden yokuş aşağı hızlanarak telefon direklerine çarpıp devirdi. Ortalığı birbirine katan süt kamyonu, son olarak bir evin önündeki samanlığa çarparak durabildi.



Facianın eşiğinden dönülen kazada, samanlık yıkılırken, kamyonda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Devrilen telefon direkleri, kısa sürede olay yerine gelen ekiplerce onarılarak yerine konuldu. - TEKİRDAĞ