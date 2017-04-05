Kontrolden çıkan kamyon dereye uçtu



BOLU - Bolu'da bir fabrikaya ait yüklü kamyon kontrolünü kaybederek yok kenarındaki dereye uçtu.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da bir tavuk fabrikasına ait olduğu öğrenilen Şakir Çolakoğlu idaresindeki 14 AK 217 plakalı tavuk yüklü kamyon merkeze bağlı Tatlar Köyü yolu üzerinden şehir merkezi istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye uçtu. Dereye uçtuktan sonra ters dönen kamyonu gören vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdiler. Olay yerine gelen jandarma ekipleri şoförün araçtan çıkarılması için Bolu Belediyesi İtfaiye ekiplerini olay yerine çağırdı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan ve kazadan hafif yaralı kurtulan Şakir Çolakoğlu, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kamyon çıkarılırken kasasından ayrıldı

Kazanın ardından dereye uçan kamyonun bulunduğu yerden çıkarılması için 2 adet vinç getirildi. Ters dönen kamyonun demirlerine bağlanan halatlar yardımıyla dereden çıkarılmaya çalışılan kamyon ile kasası büyük bir gürültüyle birbirinden ayrıldı. Kasasından ayrılan kamyon vinç yardımıyla yol kenarına bırakıldıktan sonra içi yüklü kasasının da boşaltıldıktan sonra dereden çıkarılmasına karar verildi.

(FC