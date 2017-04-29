Kontrolden Çıkan Yolcu Minibüsü, Ağaca Çarptı: 6 Yaralı

Başkent'te dolmuş şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

YOL KENARINDAKİ AĞACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Yenimahalle ilçesine bağlı Hidoprom Caddesi üzerinde seyreden Cevat U. yönetimindeki Ulus-Yenimahalle hattında çalışan dolmuş, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarında bulunan ağaca çarparak duran dolmuşta bulunan 6 kişi yaralandı.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri ise başka kazaların yaşanmaması için cadde üzerinde güvenlik önlemleri aldı.