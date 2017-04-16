Kontrolden çıkan araç 15 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 6 yaralı



KASTAMONU - Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 15 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Sinop karayolu Taşköprü Hanönü 16. kilometresinde sürücü Hande E.'nindireksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 37 PU 5422 plakalı otomobil, 17 metre derinliğindeki uçurama yuvarlandı. Uçuruma yuvarlanan otomobil içindeki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra olay yarine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yarılar sürücü Hande E., Canay S., Nehir A., İkra O., Sevde N.O. ve ismi belirlenemeyen bir kişi ambulasnla Devlet Hastanesine kaldırıldı.