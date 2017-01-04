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Kontratak

Kontratak

Mahşer-i Cümbüş ailesinden ve aynı ekolün devamı olan Kontratak Doğaçlama Tiyatro Topluluğu, 4 Ocak'ta Hayalhane'de sahnede sezonu açıyor.

Kontratak

Mahşer-i Cümbüş ailesinden ve aynı ekolün devamı olan Kontratak Doğaçlama Tiyatro Topluluğu, 4 Ocak'ta Hayalhane'de sahnede sezonu açıyor.

2012 yılının Ekim ayında kurulan Kontratak Doğaçlama Tiyatro Topluluğu, Mahşer-i Cümbüş ailesinin en büyük çocuğudur. Topluluk, doğaçlama tiyatronun gelenekçi ve yenilikçi formlarını deneylemeyi ve sonuçlarını seyircisiyle buluşturmayı yine doğaçlama tiyatronun kısa ve uzun biçimleri çerçevesinde yapmaktadır.

2016 yılı itibari ile ekibe dahil olan iki yeni üyesiyle birlikte Kontratak, doğaçlama tiyatro gösterileriyle her çarşamba 21: 00'de Mahşer-i Cümbüş Hayalhanesi'nde sahne almakta ayrıca bir çok üniversitede, festival ve şenliklerde, çeşitli bar ve komedi kulüplerde de seyircisiyle buluşmaya devam etmektedir.

Oyuncular: Fatih Günay, Dila İren, Serdar Sezgin Güvenç, Evin Doğan Kor, Güray Özcan 

Doğaçlama Müzik ve Efekt Uygulama: Mustafa Eraslan

Doğaçlama Işık Uygulama: Zafer Keskin

Kaynak: Etkinlik.io

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