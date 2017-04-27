"Koku" romanının yazarı Patrick Süskind'in pek çok dilde oynanan oyunu Kontrabas... Bir müzisyen üzerinden toplumun, bireyin, müziğin cinselliğin, hiyerarşinin ve pek çok şeyin dedikodusunu yapıyor.





Süre: 1 saat





Yaş Sınırı: 8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.





Perde: 1 perde





Çeviren: HALE KUNTAY





Yazan: PATRICK SÜSKIND





Yöneten: METİN BELGİN





Web Sitesi: http://www.devtiyatro.gov.tr/programlar-sehirler-ankara-detay-kontrabas5.html



8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.





Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Altindağ



Mekan : Ankara Devlet Tiyatrosu Oda Tiyatrosu



Mekan Adresi : İstiklal Cad. Çirmen Sokak Vakıf Apt. No: 8



Başlangıç Saati : 28.04.2017 18: 30: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 19: 30: 00



Kategori : KONTRABAS



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır