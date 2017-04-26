Kontrabas
"Koku" romanının yazarı Patrick Süskind'in pek çok dilde oynanan oyunu Kontrabas... Bir müzisyen üzerinden toplumun, bireyin, müziğin cinselliğin, hiyerarşinin ve pek çok şeyin dedikodusunu yapıyor.
"Koku" romanının yazarı Patrick Süskind'in pek çok dilde oynanan oyunu Kontrabas... Bir müzisyen üzerinden toplumun, bireyin, müziğin cinselliğin, hiyerarşinin ve pek çok şeyin dedikodusunu yapıyor.
Süre: 1 saat
Yaş Sınırı: 8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.
Perde: 1 perde
Çeviren: HALE KUNTAY
Yazan: PATRICK SÜSKIND
Yöneten: METİN BELGİN
Web Sitesi: http://www.devtiyatro.gov.tr/programlar-sehirler-ankara-detay-kontrabas5.html
8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Altindağ
Mekan : Ankara Devlet Tiyatrosu Oda Tiyatrosu
Mekan Adresi : İstiklal Cad. Çirmen Sokak Vakıf Apt. No: 8
Başlangıç Saati : 27.04.2017 18: 30: 00
Bitiş Saati : 27.04.2017 19: 30: 00
Kategori : KONTRABAS
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io