Kontrabas

"Koku" romanının yazarı Patrick Süskind'in pek çok dilde oynanan oyunu Kontrabas... Bir müzisyen üzerinden toplumun, bireyin, müziğin cinselliğin, hiyerarşinin ve pek çok şeyin dedikodusunu yapıyor.

Kontrabas

"Koku" romanının yazarı Patrick Süskind'in pek çok dilde oynanan oyunu Kontrabas... Bir müzisyen üzerinden toplumun, bireyin, müziğin cinselliğin, hiyerarşinin ve pek çok şeyin dedikodusunu yapıyor.


Süre: 1 saat


Yaş Sınırı: 8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.


Perde: 1 perde


Çeviren: HALE KUNTAY


Yazan: PATRICK SÜSKIND


Yöneten: METİN BELGİN


Web Sitesi: http://www.devtiyatro.gov.tr/programlar-sehirler-ankara-detay-kontrabas5.html

8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.


Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Altindağ

Mekan : Ankara Devlet Tiyatrosu Oda Tiyatrosu

Mekan Adresi : İstiklal Cad. Çirmen Sokak Vakıf Apt. No: 8

Başlangıç Saati : 25.04.2017 18: 30: 00

Bitiş Saati : 25.04.2017 19: 30: 00

Kategori : KONTRABAS

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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