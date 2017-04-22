Kontrabas
"Koku" romanının yazarı Patrick Süskind'in pek çok dilde oynanan oyunu Kontrabas... Bir müzisyen üzerinden toplumun, bireyin, müziğin cinselliğin, hiyerarşinin ve pek çok şeyin dedikodusunu yapıyor.
"Koku" romanının yazarı Patrick Süskind'in pek çok dilde oynanan oyunu Kontrabas... Bir müzisyen üzerinden toplumun, bireyin, müziğin cinselliğin, hiyerarşinin ve pek çok şeyin dedikodusunu yapıyor.
Süre: 1 saat
Yaş Sınırı: 8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.
Perde: 1 perde
Çeviren: HALE KUNTAY
Yazan: PATRICK SÜSKIND
Yöneten: METİN BELGİN
Web Sitesi: http://www.devtiyatro.gov.tr/programlar-sehirler-ankara-detay-kontrabas5.html
8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : Ankara Devlet Tiyatrosu
Mekan Adresi : Mithatpaşa Cd. No: 64
Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 21: 00: 00
Kategori : KONTRABAS
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io