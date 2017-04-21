Kontrabas

"Koku" romanının yazarı Patrick Süskind'in pek çok dilde oynanan oyunu Kontrabas... Bir müzisyen üzerinden toplumun, bireyin, müziğin cinselliğin, hiyerarşinin ve pek çok şeyin dedikodusunu yapıyor.

Kontrabas

"Koku" romanının yazarı Patrick Süskind'in pek çok dilde oynanan oyunu Kontrabas... Bir müzisyen üzerinden toplumun, bireyin, müziğin cinselliğin, hiyerarşinin ve pek çok şeyin dedikodusunu yapıyor.


Süre: 1 saat


Yaş Sınırı: 8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.


Perde: 1 perde


Çeviren: HALE KUNTAY


Yazan: PATRICK SÜSKIND


Yöneten: METİN BELGİN


Web Sitesi: http://www.devtiyatro.gov.tr/programlar-sehirler-ankara-detay-kontrabas5.html

8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.


Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : Ankara Devlet Tiyatrosu

Mekan Adresi : Mithatpaşa Cd. No: 64

Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 21: 00: 00

Kategori : KONTRABAS

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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