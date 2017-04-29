Konteynere Çarpan Tanker Şoförü Öldü

MUĞLA'nın Milas İlçesi'ndeki bir maden sahasında kontrolden çıkarak işçilerin kaldığı konteynere çarpan tankerin şoförü 20 yaşındaki Fazıl Aslandağ, öldü.



Kaza, bu sabah, Milas'ın Avşar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bir maden şirketinin sahasında meydana geldi. Maden çalışanı Fazıl Aslandağ, yönetimindeki 48 KA 935 plakalı tankerin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Kontrolden çıkan tanker, işçilerin kaldığı o sırada boş olan konteynere çarptı. Kazada araçta sıkışarak yaralanan Aslandağ, ambulansla İzan Özel Sağlık Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslandağ yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



- Muğla