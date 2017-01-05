Konteyner Kentte 16 Adet Kaçak Telefon Ele Geçirildi

Kilis'in Elbeyli ilçesinde Suriyelilerin barındığı Beşiriye konteyner kentinde 16 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Elbeyli ilçesine bağlı Beşiriye Geçici Barınma Merkezinde Suriye uyruklu bir şahsa ait 16 adet faturasız kaçak telefon ele geçirdi. Kaçakçılık olayı ile ilgili olarak ele geçirilen telefonlar muhafaza altına alınırken telefonlar kayıp, çalıntı veya kaydının bulunup bulunmadığının tespiti için Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi.



Olayla ilgili adli işlemlere başlandı. - KİLİS