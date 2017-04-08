Konsoloslar Futbol Turnuvasında Kozlarını Paylaştı

Antalya'nın Kemer ilçesinde, Rusya, Almanya ve Kazakistan konsolosluk çalışanları ile Kemer protokolünün oluşturduğu takımlar arasında dostluk turnuvası yapıldı.



Kemer Emir Ateş Spor Tesisleri'nde düzenlenen turnuvaya, Rusya Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, Rusya Antalya Ataşesi Alexander Ryumkov, Rusya Antalya 2. Konsolosu Uyachaslav Mikhaylov, Almanya'nın Antalya Muavin Konsolosu Jörg Füstenau, Kazakistan Antalya Konsolos Yardımcısı Nyshankul Karatayeva, Kemer Kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Kemer Emniyet Müdürü Tevfik Karayakalı, Kemer Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Hasan Özak ile belediye ve kaymakamlık çalışanları katıldı.



Turnuva, St. Petersburg metrosundaki terör saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.



İlk maç, Türk-Alman takımları arasında oynanırken, Alman takımı sahadan 4-3 galip ayrıldı. Rusya-Kazakistan arasında oynanan mücadeleyi ise Rus takımı 6-5 kazandı.



Turnuvada, Kazakistan takımını 7-6 yenen Türk takımı üçüncü olurken, finalde Alman takımını 8-6 yenen Rus takımı ise birinci oldu.



Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa, emeği geçenlere ise plaket verildi.



Kaymakam'dan teşekkür



Kemer Kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılan dostluk turnuvasının artık geleneksel hale gelmeye başladığını belirterek, organizasyonun dostluk ve kardeşliği amaçladığını söyledi.



Kemer'in her yıl turizm sezonunda değişik ülkelerden misafir ağırlaması dolayısıyla turnuvanın önemli olduğunu ifade eden Feslihan, turnuvaya katılanlara teşekkür etti.



Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül ise bu tür organizasyonların Kemer'e ve turizme katkı sunduğunu belirterek, ilerleyen dönemlerde bu tarz etkinlikleri çeşitlendirmeyi düşündüklerini kaydetti.