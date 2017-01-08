Konservenin İçinden Taş Çıktı İddiası

Giresun'un Görele ilçesinde bir vatandaş, marketten aldığı barbunya konservesinin içinden taş çıktığını iddia ederek, konuyu sosyal medyadan duyurdu.



İlçede bulunan bir marketten alışveriş yaptığını söyleyen Serdar Şahin, aldığı barbunya konservesiyle eve geldiğini ve yemek için açtığında içinden taş çıktığını iddia etti. Konuyu sosyal medyadan paylaşan Şahin, "Evime çok yakın olan bir marketten aldığım barbunya konserve ile öğün geçiştiriyordum. Aldığım konservenin içinden fotoğrafta görüldüğü gibi taş çıktı, bir an dişim kırıldı zannedip panikledim. Taş olunca şükrettim ama görünen kocaman taşın barbunya konservesinin içinde ne işi var. Yutulabilecek boyutta olsaydı yutabilirdim de. Allah'tan yutulacak büyüklükte değildi. Bu durumda sebzelerin ayıklanmadan mı, yıkanmadan mı, hangi şartlarda pişirildiğini merak ediyoruz. İnsan sağlığı ile bu şekilde oynanamaz. Tüketici haklarına şikayette bulunarak yasal hakkımı arayacağım. Artık hiçbir şeye güvenimiz kalmadı" dedi. - GİRESUN