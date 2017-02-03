MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarında çocukları eğitim gören anneler, çocuklarını beklerken geçen zamanı değerlendirmek ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak için "Konservatuvar anneleri örüyor minik yürekler üşümüyor" kampanyası yürütüyor.



Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarında çocukları eğitim gören 20 anne, konservatuvarın bekleme salonunda yanlarında getirdikleri şiş ve iplerle atkı ve bere örüyor.



Annelerin ördüğü bere ve atkılar, Nurettin Ekmekçioğlu ve Murat Hüdavendigar ilkokullarındaki ihtiyaç sahibi çocuklara veriliyor.



Süleymanpaşa Belediyesi Konservatuvar Şefi Salih Demirci, AA muhabirine, annelerin boş zamanlarını değerlendirmek ve ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmak için "Konservatuvar anneleri örüyor minik yürekler üşümüyor" kampanyası başlatıldığını söyledi.



Kampanyaya velilerin büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Demirci, "Bugüne kadar 85 takım atkı ve bere örüldü. Kampanyaya ilgi büyük" dedi.



Kızını beklerken atkı ve bere ören annelerden Şengül Saraç da elinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştığını belirtti.



Kızının konservatuvarda piyano bölümünde eğitim gördüğünü aktaran Saraç, şunları kaydetti:



"Kızımı getirdikten sonra sabah 9 ile öğleden sonra 3 arasında beklerken Salih bey bize bir proje önerdi. Bizler burada beklediğimiz süre içerisinde boş durmayıp ihtiyaç sahipleri için örgü yapmaya başladık. Bunları da ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtacağız. Yaklaşık 15 gündür bu proje kapsamında örgü örüyoruz. Akrabalarımız da bu etkinliğe yardımcı oldu."