Konserde Tacize Uğrayan Hayranını Kurtardı



Atif Aslam, Karaçi'de geçtiğimiz pazar günü verdiği konser sırasında bir genç kızın tacize uğradığını fark etti. Şarkısını yarıda kesen 33 yaşındaki sanatçının, genç kızı tacizcilerin elinden kurtardığı anların videosu sosyal medyada yayınlandı.







Videoda Aslam'ın, sahnenin kenarına gelerek ön sırada duran tacizci erkekleri azarladığı görülüyor. Gruptaki arkadaşlarından tacize uğrayan genç kızı sahneye çekmesine yardım etmesini isteyen şarkıcı, tacizci gruba yönelik "İnsan gibi davranın. Hiç mi kız görmediniz? Anneniz veya kız kardeşiniz de burada olabilirdi" diyor.







Yıldız şarkıcı, genç kızı kurtardıktan sonra konserine devam etti. Konser alanını dolduran müzik severlerin, genç sanatçının bu davranışı sonrası 'Atif' 'Atif' diye tempo tutması dikkati çekti.