Konser: Benedetto Lupo

İtalyan Tınısı 2016



BENEDETTO LUPO, piyano



Uluslararası eleştirmenler tarafından kendi jenerasyonunun en ilginç ve komple sanatçıları tarafından addedilen Benedetto Lupo genç yaşlarından uluslararası yarışmalarda boy göstermiştir. Lincoln Center(New York), Wigmore Hall (Londra) Berlin Filarmoni, Palais des Beaux Arts (Brüsksel), Uluslararası İstanbul Müzik Festivali gibi seçkin etkinlik ve mekanlarda sahne almıştır. Teatro alla Scala (Milano), San Carlo (Napoli), Fenice (Venedik), il Regio (Torino), Carlo Felice (Cenova), Massimo (Palermo) ve Petruzzelli (Bari) tiyarolarına konuk oldu. Aralarında Orchestra dell'Accademia di S. Cecilia (Roma), Orchestra Nazionale della RAI, Orchestra Verdi ( Milano), Accademia Filarmonica (Roma), Chicago Symphony, Boston Symphony, Los Angeles Philharmonic, London Philharmonic, Gewandhaus Orchester (Lipsia), Orquesta Nacional (İspanya), Orchestre du Capitole (Toulouse) ve Bruckner Orchester (Linz) 'nında olduğu çok sayıda seçkin orkestrayla birlikte sahne aldı. BMG, VAI, NUOVA ERA şirketleri için kayıtlar yaptı. ARTS şirketi adına Schumann'ın orkestra ve piyano kompozisyonlarının tamamını yayınladı. 2005 senesinde Harmonia Mundi tarafından Nino Rota'nın Concerto Soirée kaydını gerçekleştirdi ve bu kayıtla aralarında seçkin "Diapason d'Or" 'da olmak üzere uluslararası beş ödülün ahibi oldu. Oldukça zengin bir repertuara sahip olan piyanist Benedetto Lupo oda müziği ve eğitim konusunda da çalışmalar sahiptir ve sık sık seçkin uluslararası piyano jürilerine davet edilir. 2013/2014 akademik yılından bu yana Roma Santa Cecilia Ulusal Akademisinde uzmanlaşma kursları dalında piyano kürsüsü sahibidir ve 2015 den sonra aynı bölümde akademisyen olmuştur.



Program üzerine notlar



Program iki bölümden oluşmaktadır:



İlk bölüm piyano prelüdleriyle Nino Rota'ya ithaf edilmiştir.



Sıksık melankolik ve düşsel bir dünya yaratan incelik ve bakış zenginliğine sahip sayfalar oluşan kısa parçalardır.



Bilge renklerle dolu ve kristal bir yazıyla çevrilmiş Fellini tarzı bir sinema göndermeleri oldukça boldur. Prelüdler Rota'nın büyük bir hayranı olduğu 1900'lü yılların piyano için yapılmış fransız müziğinin lezzetine sahiptirler. Akabindeki eserler bir üçleme gibi düşünülen Debussy'nin üç parçası: "Masques" in bazen hayalimsi ve sansrısal atmosferinden"... d'un cahier d'esquisses..."'nin bağlayacı niteliğinden gecerek "L'isle joyeuse"'de yüceleşen finali.



Konserin ikinci bölümü ise Scriabin ve Rachmaninov'a adanmıştır. Denizin dalgalarından esinlenenerek etkileyici bir şekilde yazılmış Scriabin'ın Sonat-Fantazisiyle başlıyor ve fırtınalı bir dram ve zıtlıklarla zenginleşmiş geç romantizmin ve rus virtüözlüğünün zirvesindeki eser Rachmaninov'un ikinci sonatıtla sonlanmaktadır.