Konmak 2017 Konya 14.metal İşleme Makineleri, Kaynak, Delme, Kesme Teknolojileri, Malzemeler, El...
Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen KONMAK 2017 Konya 14.Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Delme, Kesme Teknolojileri, Malzemeler, El Aletleri Fuarı KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir.
Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen KONMAK 2017 Konya 14.Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Delme, Kesme Teknolojileri, Malzemeler, El Aletleri Fuarı KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Metal İşleme, Kaynak, Delme, Kesme Teknolojileri, El Aletleri, Hidrolik, Pnömatik, şeklindedir.
Düzenleyici: Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş.
Konusu: Metal İşleme, Kaynak, Delme, Kesme Teknolojileri (Hidrolik, Pnömatik Özel Bölüm)
Türü: İhtisas Fuarı
Detaylar :
İl : Konya
İlce : Merkez
Mekan : Tuyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi
Mekan Adresi : Aksaray Yolu 1 km, Konya
Başlangıç Saati : 27.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00
Kategori : KONMAK 2017 Konya 14.Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Delme, Kesme Teknolojileri, Malzemeler, El Aletleri Fuarı
Tür : Fuar
Ücretlimi? : Hayır