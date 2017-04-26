Konmak 2017 Konya 14.metal İşleme Makineleri, Kaynak, Delme, Kesme Teknolojileri, Malzemeler, El...

Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen KONMAK 2017 Konya 14.Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Delme, Kesme Teknolojileri, Malzemeler, El Aletleri Fuarı KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir.

Konmak 2017 Konya 14.metal İşleme Makineleri, Kaynak, Delme, Kesme Teknolojileri, Malzemeler, El...

Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen KONMAK 2017 Konya 14.Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Delme, Kesme Teknolojileri, Malzemeler, El Aletleri Fuarı KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Metal İşleme, Kaynak, Delme, Kesme Teknolojileri, El Aletleri, Hidrolik, Pnömatik, şeklindedir.

Düzenleyici: Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş.

Konusu: Metal İşleme, Kaynak, Delme, Kesme Teknolojileri (Hidrolik, Pnömatik Özel Bölüm)

Türü: İhtisas Fuarı

Detaylar :

İl : Konya

İlce : Merkez

Mekan : Tuyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi

Mekan Adresi : Aksaray Yolu 1 km, Konya

Başlangıç Saati : 27.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00

Kategori : KONMAK 2017 Konya 14.Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Delme, Kesme Teknolojileri, Malzemeler, El Aletleri Fuarı

Tür : Fuar

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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