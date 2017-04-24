Konjonktivit tedavisi hakkında bilinmesi gerekenler

Konjonktivit nedir?

"Virüs ya da bakteri nedeni ile oluşabilen bir göz rahatsızlığıdır. Bu nedenle olabileceği gibi alerjik reaksiyon ya da yeni doğmuş bebeklerde göz yaşı kanalının tam olarak açılmamış olması durumundan dolayı meydana gelebilir. Bu durum da konjonktivin iltihaplanmasına sebep olabilir."

Konjonktivit rahatsızlığının belirtileri nelerdir?

"Rahatsızlık gözlerde kızarıklık ile birlikte kaşıntı, sadece kızarıklık ya da sadece kaşıntı, gece oluşan göz yaşı akıntısının kabuk halini alması gibi belirtiler ile kendini gösterir. Göz yangısı nadiren ciddi olan yaygın bir rahatsızlıktır ve vaktinde tespit edilip tedavi edilirse uzun dönemli göz veya görme hasarına yol açmaz. Bakteriyel göz yangısının belirtileri genellikle iki gözü birden etkiler. Virüse bağlı göz yangıları genellikle bir gözde başlar ve birkaç gün içinde diğer göze sıçrar. Alerjik göz yangısının belirtileri genellikle iki gözü birden etkiler. Bakteriyel ve alerjik göz yangılarında göz kapaklarının şişmesi en yaygın belirtidir. Virüse bağlı ve alerjik göz yangıları normalden fazla gözyaşına sebep olmakla ünlüdür. Göz kapaklarınız yapışmış olarak uyanırsanız, bunun sebebi bakteriyel göz yangısının neden olduğu akıntı olabilir. Virüse bağlı göz yangısında göz kapaklarının yapışması çok nadirdir. Sanki gözünüze bir şey girmiş gibi can sıkıcı bir his yaşayabilirsiniz. Ya da çocuk bu belirtiyi gözüme kum kaçtı diye anlatabilir. Gözdeki iritasyon ve kum hissi göz yangısının bakteriyel olabileceğine işaret eder."

Konjonktivit bulaşıcı mı?

"Virüse ve bakteriye bağlı konjonktivit bulaşıcı olabilir. Elleri iyi yıkamama ve bazı eşyaları örneğin havluyu hastalıklı biriyle paylaşma yoluyla bulaşabilir. Ayrıca öksürük ve hapşırık yoluyla da bulaşabilir. Konjonktivit teşhisi konan çocuklar belli bir süre okula veya kreşe gönderilmemelidir. Mevsimsel polenlerin, hayvan döküntülerinin, kozmetik ürünlerin ve parfümlerin neden olduğu alerjik göz yangısı ve mobilya parlatıcıları, ağartıcılar gibi sıvı ve toksik kimyasalların neden olduğu kimyasal göz yangısı bulaşıcı değildir."

Konjonktivit nasıl tedavi edilir?

BatıGöz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Söyler "Bakteriyel göz yangısı enfeksiyonu antibiyotik göz damlaları ile tedavi edilir. Virüse bağlı birçok göz yangısı tedavisi herhangi bir özel tedavi gerektirmez, sadece virüse çekip gitmesi için vakit verin yeter - genellikle bu süre 7 gün kadardır. Bazı virüs enfeksiyonları antiviral ilaçlar kullanmayı gerektirebilir. Alerjik göz yangısı belirtileri alerjenler ortadan kalkınca ve alerji tedavi edilince kaybolmalıdır. Belirtilerin devam etmesi durumunda göz hastanesine gitmeniz gerekir.

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