Kongre Turizminde 'Titanic' İmzası

2016 yılında 79 ülkeden turist ağırlayarak önemli bir başarıya imza atan Titanic Deluxe Bodrum, kongre turizminde de öncü oldu.



Titanic Hotels Grup Koordinatörü Gökhan Özbatır, Titanic Deluxe Bodrum'un 2017 yılında birçok önemli uluslararası kongreye ev sahipliği yapmaya hazırlandığını söyledi. 2017 yılında, ilaç firmaları, ünlü kozmetik markaları ve otomotiv şirketlerinin yıllık olağan toplantılarını Gümüşlük'te yer alan Titanic Deluxe Bodrum'da gerçekleştireceklerini kaydeden Özbatır, "Turizm sektörü, çok geniş bir hizmet alanına sahip. Konaklamalarla birlikte iş dünyasına yönelik kongreler için de profesyonel çözüm ortaklığı sunuyoruz. Kongre turizmi, nitelikli bir hizmet gerektiriyor ve bu konuda da tercih edilmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.



Sırada Japonya, Çin ve Hindistan var



2017 yılında yeni destinasyonlara ulaşmak için Japonya, Hindistan ve Çin'de yeni acentelerle çalışacaklarını da açıklayan Gökhan Özbatır, "Titanic Deluxe Bodrum, misafirlerine Ege kültürünü, Ege mutfağını, Ege geleneklerini yaşatmak için konseptler oluşturmalarını ve deneyimlemelerini de sağladı. Ayrıca katıldığı onlarca uluslararası fuarda destinasyonun tanıtımını gerçekleştiren Titanic Deluxe Bodrum, bölge turizmine de hareket getirdi. Ülke turizmine olduğu kadar, bölge ekonomisine büyük katkı yaptı" diye konuştu.



Türkiye'nin en seçkin otel zincirlerinden Titanic Hotels'in yeni yatırımı olan ve 80 bin metrekare alanda kurulan Titanic Deluxe Bodrum, farklı konaklama alternatifleri, spor aktiviteleri, spa, çocuk kulübü, dünya lezzetlerini sunan restoranları ve su parklarıyla bölgenin en prestijli oteli olarak görülüyor. - MUĞLA