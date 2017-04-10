Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Yeni Başbakanı Tshibala

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yeni başbakanın, muhalefetten Bruno Tshibala Nzenze olduğu bildirildi.



Devlet Başkanı Joseph Kabila'nın Özel Kalemi Nehemie Mwilanya, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, siyasi krizin çözümü için 31 Aralık'ta imzalanan anlaşma şartları gereğince başbakanlık koltuğuna muhalefetten yeni bir ismin geçmesi gerektiğini belirterek Değişim için Kazanılmış Siyasi ve Sosyal Güçler Topluluğu Sözcüsü Bruno Tshibala Nzenze'nin, Başbakan Samy Badibanga'nın yerine atandığını duyurdu.



Muhalefet partilerinin birleşmesinden oluşan ittifakın Başkanı Felix Tshisekedi ise düzenlediği basın toplantısında, Tshibala'nın, ittifakın onayı olmadan başbakanlık makamına getirildiğini söyleyerek karara karşı çıktıklarını ifade etti.



Tshisekedi, anlaşma şartlarının yerine getirilmesi ve ülkede olayların başlamaması için Birleşmiş Milletler ile Afrika Birliğini arabulucu olmaya çağırdı.



Öte yandan Tshisekedi, ülkeyi istikrarsızlaştırmakla suçladığı Kabila'yı protesto için halkı bugün düzenlenecek yürüyüşe davet etti.



Yeni Başbakan Tshibala, muhalefetteki Demokrasi ve Sosyal İlerleme için Birlik Partisinin (UDPS) eski üyelerinden biriydi ancak bazı muhaliflerin tek çatı altında birleşmesiyle oluşan ittifakın Tshisekedi'yi başkan seçmesine itirazı sonucu partisinden ihraç edilmişti.



Siyasi krizin arka planı



Ülkede 2016 sonuna kadar yerel, genel ve devlet başkanı seçimi için sandık kurulması bekleniyordu fakat geçen kasımda yapılması öngörülen devlet başkanı seçimi mali sorunlar nedeniyle ertelenmişti.



Kabila, seçimin düzenlenebilmesi için ekimde muhalefetin bir bölümüyle iktidar arasında düzenlenen ilk diyalog sürecine katıldığı için UDPS partisinden ihraç edilen Badibanga'yı kasım ayında başbakan olarak atamıştı.



Diyalog sürecine katılmayan muhalefetin diğer kısmı ise Katolik Kilisesinin arabuluculuğu sayesinde iktidarla diyalog kurmayı kabul etmişti. Geçen aralık ayında iktidarla muhalefet arasında başlatılan diyalog süreci, imzalanan siyasi bir anlaşmayla sonuçlanmıştı.



Anlaşmaya göre, devlet başkanı seçimi, genel ve yerel seçimlerin bu yılın sonunda düzenlenmesi, seçimlere kadar ülkeyi, muhalefet ve iktidardan oluşan geçiş hükümetinin yönetmesi kararlaştırılmıştı.