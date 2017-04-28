Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Siyasi Kriz

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde iktidarla bir kısım muhalefet arasında siyasi krizi sona erdirmek üzere uzlaşma sağlandığı belirtildi.



Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde iktidarı destekleyen partilerden oluşan Çoğunluk Devlet Başkanlığı İttifakı (MP) Sözcüsü Alain Atundu, AA muhabirine açıklamasında, muhalefetin bir bölümüyle siyasi anlaşmanın uygulanabilirliği konusunda uzlaşma metni imzaladıklarını ifade etti.



Bu uzlaşma sayesinde siyasi krizin sona ereceğini ve seçim hazırıklarının başlayabileceğini söyleyen Atundu, muhalefet partilerinin birleşmesinden oluşan Değişim için Kazanılmış Siyasi ve Sosyal Güçler Topluluğunu da daha önce boykot ettikleri anlaşmaya dahil olmaya çağırdı.



Muhaliflerden Vital Kamerhe de muhalefetin bir kısmının boykot etmesine karşın söz konusu anlaşmanın kapsayıcı olduğunu vurguladı.



Siyasi krizin arka planı



Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 2016 sonuna kadar yerel ve genel seçimlerle devlet başkanı seçimi için sandık kurulması bekleniyordu fakat geçen kasımda yapılması öngörülen devlet başkanı seçiminin mali sorunlar nedeniyle ertelenmesi siyasi krize yol açmıştı. Siyasi krizi çözmek amacıyla ülkede saygınlığı olan Kongo Piskoposluğunun (CENCO) arabuluculuğunda geçen yılın aralık ayında iktidarla muhalefet arasında başlatılan diyalog süreci, imzalanan anlaşmayla sonuçlanmıştı.



Anlaşma şartlarının yerine getirilmesi için muhalefetle iktidar arasında ocak ayında uzlaşma görüşmeleri başlamıştı. Ancak CENCO geçen ay, sürecin çıkmaza girdiğini kaydederek görüşmelerden çekilme kararı aldığını duyurmuştu.



Süreci yönetme kararı alan Devlet Başkanı Joseph Kabila da anlaşma gereği bir süre önce muhalefetten Bruno Tshibala'yı Başbakan olarak görevlendirmişti. Muhalefet partilerinin birleşmesinden oluşan topluluğun Başkanı Felix Tshisekedi de Tshibala'nın, topluluğun onayı olmadan Başbakanlık makamına getirildiğini söyleyerek karara karşı çıktıklarını ifade etmişti.