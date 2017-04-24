Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Siyasi Kriz

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde iktidarı destekleyen partilerden oluşan Çoğunluk Devlet Başkanlığı İttifakı (MP), Kongo Piskoposluğunun (CENCO) devlet kurumlarıyla polemiğe girmesini doğru bulmadıklarını bildirdi.



MP'nin yazılı açıklamasında, "Bruno Tshibala'nın Başbakan olarak atanmasının siyasi anlaşmaya aykırı olduğunu iddia eden Kongo Piskoposluğu bu tür yorumlardan kaçınmalı." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, laik değerlerin zarara uğramaması için CENCO'nun devlet kurumlarıyla polemiğe girmemesi gerektiği kaydedildi.



CENCO, geçen hafta, Tshibala'nın Başbakan olarak atanmasını "31 Aralık'ta imzalanan siyasi anlaşmaya bir çelme" olarak nitelendirmiş ve ülkedeki seçim öncesi durumun tedirginliği arttırdığını ve yatırımcıları ülkeden uzaklaştırdığını belirtmişti.



Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 2016 sonuna kadar yerel ve genel seçimlerle devlet başkanı seçimi için sandık kurulması bekleniyordu fakat geçen kasımda yapılması öngörülen devlet başkanı seçiminin mali sorunlar nedeniyle ertelenmesi siyasi krize yol açmıştı. Siyasi krizi çözmek amacıyla ülkede saygınlığı olan CENCO'nun arabuluculuğunda geçen yılın aralık ayında iktidarla muhalefet arasında başlatılan diyalog süreci, imzalanan anlaşmayla sonuçlanmıştı.



Anlaşma şartlarının yerine getirilmesi için muhalefetle iktidar arasında ocak ayında uzlaşma görüşmeleri başlamıştı. Ancak CENCO geçen ay, sürecin çıkmaza girdiğini kaydederek görüşmelerden çekilme kararı aldıklarını duyurmuştu.



Süreci yönetme kararı alan Kabila da anlaşma gereği iki hafta önce muhalefetten Tshibala'yı Başbakan olarak görevlendirmişti. Muhalefet partilerinin birleşmesinden oluşan ittifakın Başkanı Felix Tshisekedi de Tshibala'nın, ittifakın onayı olmadan Başbakanlık makamına getirildiğini söyleyerek karara karşı çıktıklarını ifade etmişti.