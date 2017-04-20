Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Siyasi Kriz

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Leonard She Okitundu, ülkesinin iç işlerine karışanlara izin vermeyeceklerini ve yapılan iş birliklerini gözden geçireceklerini söyledi.



Okitundu, AA muhabirine açıklamasında, "Ülkemizin iç işlerine karışan ülkelerle iş birliğimizi gözden geçirmek için bir an bile tereddüt etmeyeceğiz. Dış güçlerin müdahalesine karşıyız. Bunu Belçika ile yaptık ve Devlet Başkanı Joseph Kabila'nın da dediği gibi diğer ülkelerle yapmaya da hazırız." ifadelerini kullandı.



Öte yandan Okitundu, Afrika Birliği Başkanı ve Gine Devlet Başkanı Alpha Conde'nin, "Afrika ülkelerini Fransa ile olan göbek bağlarını koparmaya çağırmasına" ilişkin "Bu, Afrika ülkelerine ortak bir vizyon kazandırır." değerlendirmesinde bulundu.



Conde, Fas'ın Meknes kentinde hafta başında başlayan 12. Uluslararası Tarım Fuarı'nın (SIAM) açılış konuşmasında, "Batılı ülkeler, bize ne yapmamız gerektiğini söyleyemez. Afrika, kalkınmak için yolunu kendi çizmeli." diyerek Afrika ülkelerini Fransa ile olan göbek bağlarını koparmaya çağırmıştı.



Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Didier Reynders de muhalefetten Bruno Tshibala Nzenze'nin kısa bir süre önce başbakan olarak görevlendirilmesinin hükümetle muhalefet arasında imzalanan siyasi anlaşmaya aykırı olduğunu ifade etmişti.



Kongo Demokratik Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Yves Kisombe, yabancıların, ülkesinin iç işleriyle ilgili yorum yapma hakkı bulunmadığına dikkati çekerek, Belçika ile askeri iş birliğini askıya aldıklarını söylemişti.