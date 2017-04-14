Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Siyasi Kriz

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Yves Kisombe, Belçika ile askeri iş birliğinin askıya alındığını bildirdi.



Kisombe, AA muhabirine açıklamasında, Belçika'nın, ülkesinin iç işlerine karıştığını ve bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.



Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı ile ilgili Belçika'nın yorum yapma hakkı bulunmadığına dikkati çeken Kisombe, Belçika ile askeri iş birliğini askıya aldıklarını söyledi.



Daha önce de iki ülke arasında 90'lı yıllarda askıya alınan askeri iş birlikleri, Devlet Başkanı Joseph Kabila'nın 2001'de iktidara gelmesiyle yeniden başlatılmıştı.



Belçika Başbakan Yardımcısı Didier Reynders geçen haftaki değerlendirmesinde, muhalefetten Bruno Tshibala Nzenze'nin başbakan olarak görevlendirilmesinin hükümetle muhalefet arasında imzalanan siyasi anlaşmaya aykırı olduğunu ifade etmişti.



Siyasi krizin arka planı



Ülkede 2016 sonuna kadar yerel, genel ve devlet başkanı seçimi için sandık kurulması bekleniyordu fakat geçen kasımda yapılması öngörülen devlet başkanı seçimi mali sorunlar nedeniyle ertelenmişti.



Kilisenin arabuluculuğunda aralık ayında iktidarla muhalefet arasında başlatılan diyalog süreci, imzalanan anlaşmayla sonuçlanmıştı. Anlaşmaya göre, devlet başkanı seçimi, genel ve yerel seçimlerin bu yılın sonunda düzenlenmesi, seçimlere kadar ülkeyi, muhalefet ve iktidardan oluşan geçiş hükümetinin yönetmesi kararlaştırılmıştı.



Kabila, muhalefet partilerinin birleşmesinden oluşan Değişim için Kazanılmış Siyasi ve Sosyal Güçler Topluluğu Sözcüsü Nzenze'yi geçen hafta başbakanlık görevine getirmişti. Ancak topluluğun Başkanı Felix Tshisekedi, Nzenze'nin topluluğun onayı olmadan atandığını belirterek karara karşı çıktıklarını ve Kabila'yı protesto edeceklerini açıklamıştı.