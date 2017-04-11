Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Siyasi Kriz

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde güvenlik güçlerinin, Devlet Başkanı Joseph Kabila karşıtlarının düzenlediği mitinge katılmak isteyen 10'a yakın muhalifi gözaltına aldığı belirtildi.



Polis sözcülerinden Albay Pierrot Mwanamputu, AA muhabirine açıklamasında, muhalefetteki Demokrasi ve Sosyal İlerleme için Birlik Partisi (UDPS) ve Kongo Federaller Ulusal Birliğine (UNAFEC) mensup iki ayrı grubun, muhalefet liderlerinden Gabriel Kyungu Wakumwanza'nın ülkenin güneydoğusunda Lubumbashi bölgesinde düzenlediği mitinge katılmak için toplandığını söyledi.



Polislerin bölgede güvenliği sağlamak amacıyla her türlü kalabalığa müdahale ettiğini vurgulayan Mwanamputu, Golf Mahallesi'ndeki söz konusu grupta bulunan 10'a yakın kişinin kamu düzenini bozdukları gerekçesiyle gözaltına alındığını kaydetti.



Mwanamputu ayrıca muhalefetin başkent Kinşasa'da izinsiz gösteri düzenlemek için toplandığını ve polisin buna karşı her türlü önlemi aldığını bildirdi.



Siyasi krizin arka planı



Ülkede 2016 sonuna kadar yerel, genel ve devlet başkanı seçimi için sandık kurulması bekleniyordu fakat geçen kasımda yapılması öngörülen devlet başkanı seçimi mali sorunlar nedeniyle ertelenmişti.



Kilisenin arabuluculuğunda geçen aralık ayında iktidarla muhalefet arasında başlatılan diyalog süreci, imzalanan anlaşmayla sonuçlanmıştı. Anlaşmaya göre, devlet başkanı seçimi, genel ve yerel seçimlerin bu yılın sonunda düzenlenmesi, seçimlere kadar ülkeyi, muhalefet ve iktidardan oluşan geçiş hükümetinin yönetmesi kararlaştırılmıştı.



Devlet Başkanı Kabila, muhalefet partilerinin birleşmesinden oluşan Değişim için Kazanılmış Siyasi ve Sosyal Güçler Topluluğu Sözcüsü Bruno Tshibala Nzenze'yi hafta sonu başbakanlık makamına getirmişti. Ancak topluluğun Başkanı Felix Tshisekedi, Tshibala'nın topluluğun onayı olmadan atandığını belirterek karara karşı çıktıklarını ve Kabila'yı protesto edeceklerini açıklamıştı.