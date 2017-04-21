Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Şiddet Olayları

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 1,5 milyondan fazla çocuğun, ülkenin orta kesimindeki şiddet olaylarından olumsuz etkilendiği belirtildi.



Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) Kongo Demokratik Cumhuriyeti Temsilcisi Tajudeen Oyewake, yazılı açıklamasında, "Ülkenin orta kesimindeki Kasai bölgesinde son dönemde yaşanan şiddet olaylarından 1,5 milyondan fazla çocuk olumsuz etkilendi. Bunlardan 600 bini de göç etmek zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.



Açıklamada, BM verilerine de değinilerek bölgede aktif silahlı gruplardan Kamuina Nsapu'nun 2 bin çocuğu örgüte kazandırmak için alıkoyduğu ve bölgede 4 binden fazla çocuğun ailelerinden koparıldığı kaydedildi.



UNICEF ayrıca Kasai'de 350 okulun yok edildiğini ve sağlık merkezlerinin kullanılamaz hale geldiğini duyurdu.



Kamuina Nsapu silahlı grubunun üyeleri, geçen yılın ağustos ayında polis tarafından öldürülen Kamuina adlı liderlerinin intikamını almak için ülkenin orta kesiminde zaman zaman saldırı düzenliyordu.



BM verilerine göre, silahlı grupla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda şu ana kadar 400'den fazla kişi yaşamını yitirdi.