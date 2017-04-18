Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Şiddet Olayları

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, Kinşasa Emniyet Müdürü Celestin Kanyama'nın görevden alındığı belirtildi.



Polis sözcülerinden Albay Pierrot Mwanamputu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ile ABD'nin banka hesaplarını dondurduğu Kanyama'nın görevden alındığını ifade etti.



Celestin Kanyama'nın yerine Albay Elvis Palanga Nawej'in atandığını söyleyen Mwanamputu, kararın gerekçesine ilişkin ise bilgi vermedi.



BM verilerine göre, ülkede Devlet Başkanı Joseph Kabila'ya karşı 19-20 Eylül'de düzenlenen gösterilerde 50'ye yakın kişi ölmüştü. ABD ve AB, gösterilerin şiddet olaylarıyla sonuçlanmasından sorumlu tuttukları Kanyama'nın banka hesaplarını dondurmuştu.