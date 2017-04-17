Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Şiddet Olayları

Kongo Demokratik Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ramazani Shadary, ülkede çok sayıda kişinin ölümüne neden olan Kamuina Nsapu silahlı grubunun hükümete karşı eylemlerine son verdiğini bildirdi.



Shadary, AA muhabirine açıklamasında, "Jean Pierre Mpandi diğer adıyla Kamuina Nsapu'nun ailesi, Nsapu'ya bağlı ayrılıkçıların hükümete karşı açtığı savaşı sonlandırdığını duyurdu." ifadesini kullandı.



Bakan Shadary, kararın, ayrılıkçılarla hükümetin bir süre önce güvenlik güçlerince öldürülen Nsapu'nun cenazesinin iadesi konusunda uzlaşmaya varılması sonucu alınmış olabileceğini vurguladı.



Kamuina Nsapu adlı silahlı grubun üyeleri, geçen yılın ağustos ayında polis tarafından öldürülen Kamuina adlı liderlerinin intikamını almak için ülkenin orta kesiminde zaman zaman saldırı düzenliyordu. Aynı bölgedeki Kasai Central'deki kamu kurumlarını hedef alan silahlı grup, bölgede onlarca kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor.



Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, silahlı grupla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda şu ana kadar 400'den fazla kişi yaşamını yitirdi.