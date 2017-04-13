Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Şiddet Olayları

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yıl başından bu yana yaklaşık 800 çocuk hakkı ihlalinin yaşandığı belirtildi.



BM İstikrar Misyonunun (MONUSCO) yazılı açıklamasında, "Ülkenin orta kesiminde ocak ayından bu yana 800'e yakın çocuk hakkı ihlali tespit edildi." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, ülkenin bu bölgesinde aktif olan Kamwina Nsapu silahlı grubunun çocukları kalkan olarak kullandığı kaydedilerek, söz konusu silahlı grupla güvenlik güçleri arasında ocaktan itibaren çıkan çatışmalarda 100'e yakın çocuğun öldürüldüğü aktarıldı.



MONUSCO, silahlı gruplara katılmaları için kaçırılan yaklaşık 380 çocuğun da kurtarıldığını bildirdi.



Kamuina Nsapu adlı silahlı grup üyeleri, geçen ağustosta polis tarafından öldürülen Kamuina adlı liderlerinin intikamını almak için ülkenin orta kesiminde zaman zaman saldırı düzenliyor. Aynı bölgedeki Kasai Central'deki kamu kurumlarını hedef alan silahlı grup, bölgede onlarca kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor.



BM verilerine göre, silahlı grupla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda şu ana kadar 400'den fazla kişi yaşamını yitirdi.