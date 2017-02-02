Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Köprü Çöktü: En Az 10 Ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir köprünün yolcu otobüsünün geçişi sırasında çökmesi sonucu en az 10 kişi yaşamını yitirdi.



Ülkenin güneydoğusundaki Haut Lomami bölgesinin yöneticisi Wivine Mutela, AA muhabirine açıklamada, Muitobwe bölgesindeki bir köprünün çöktüğünü söyledi.



Mutela, olayda, köprüden geçen otobüsteki yolculardan en az 10'unun öldüğünü, 2'sinin de yaralandığını belirtti.



Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinden Jackson Kalenga, inceleme için geldiği olay yerinde, köprünün uzun yıllardır kullanıldığını ve zamanla dayanıklılığını yitirmiş olabileceğine değindi.



Ülkede, Belçika'nın sömürge döneminde, 1960'larda inşa edilen ve yenilenmeyen altyapı nedeniyle benzer olaylar sık sık yaşanıyor.