Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Çiftçiler Kaçırıldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ruandalı ayrılıkçıların 10 çiftçiyi kaçırdığı belirtildi.



Sivil toplum kuruluşu Barış, Demokrasi ve İnsan Haklarını Geliştirme Merkezinden (CEPADHO) yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusunda Rutshuru bölgesinde Nande etnik grubundan 10 çiftçinin kaçırıldığı belirtildi.



Çiftçileri kaçıranların, Ruanda'nın Kurtuluşu Demokratik Güçleri (FDLR) ile iş birliği içindeki ve çoğunlu Hutulardan oluşan Mai Mai Nyatura silahlı grubu üyeleri olduğu iddia edildi.



CEPADHO, bu olayın Nande ile Hutular arasında yeni çatışmalara yol açabileceği uyarısında bulunarak, güvenlik güçlerini önlem almaya çağırdı.



Kishishe bölgesinde söz konusu gruplar arasında iki hafta önce çıkan çatışmalarda 4 kişi ölmüş 200'e yakın ev ateşe verilmişti.



Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'ye karşı mücadele yürüten FDLR, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne kaçan Ruandalı Hutuların haklarını savunmak üzere 2000'de kurulmuştu.



FDLR'nin bazı üyelerinin, Ruanda'da 1994 yılında yaklaşık 800 bin Tutsi'nin öldürüldüğü soykırımda rol aldığı iddia ediliyor.