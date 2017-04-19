Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM Personelinin Rehin Alınması

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Güney Sudanlılar ayrılıkçılarca rehin alınan 16 Birleşmiş Milletler (BM) personelinin salıverildiği belirtildi.



BM İstikrar Misyonu (MONUSCO) sözcülerinden Charles Antoine Bambara, düzenlediği basın toplantısında, Munigi bölgesindeki MONUSCO yerleşkesinde Güney Sudanlı ayrılıkçılar tarafından rehin alınan BM personeli 16 kişinin serbest bırakıldığını ifade etti.



BM personelinin uzlaşma sonucunda salıverildiğini söyleyen Bambara, bunun karşılığında ayrılıkçılara hiçbir vaatte bulunulmadığını bildirdi.



MONUSCO Kuzey Kivu eyaleti Temsilcisi Daniel Ruiz, 100'e yakın Güney Sudanlı ayrılıkçının ülkelerine geri dönmemek için BM personelini alıkoyduğunu duyurmuştu. Ruiz ayrıca, Uganda, Kenya veya Etiyopya'ya gitmeyi talep eden ayrılıkçılarla uzlaşmaya çalıştıklarını açıklamıştı.



Munigi kampında yaklaşık 500 Güney Sudanlı ayrılıkçı yaşıyor.



Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsünde bulunduğu" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti. İç savaşta yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca kişi evini terk etmek zorunda kalmıştı. Taraflar, barış görüşmeleri neticesinde 17 Ağustos 2015'te anlaşmaya varmış ancak barış süreci, cumhurbaşkanına bağlı güvenlik güçleriyle Machar yanlıları arasında 8 Temmuz'da yeniden başlayan çatışmalarla sekteye uğramıştı.



Güney Sudan ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti hükümetleri, geçen hafta Machar'a bağlı Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey örgütünden (SPLM-N) 8 eski ayrılıkçıyı ülkelerine iade etme konusunda anlaşmıştı.