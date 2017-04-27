Kongo'da İki BM Personelinin Ölü Bulunması

Kongo Demokratik Cumhuriyeti hükümetinin, ülkede öldürülen iki BM personeline ait olduğu iddia edilen video görüntüsünü yayınlanması tepkiye yol açtı.



Birleşmiş Milletler (BM) İstikrar Misyonu (MONUSCO) İletişim Direktörü Charles Bambara, düzenlediğini basın toplantısında, "Hükümet yetkililerinin, ülkenin orta kesimindeki Kasai bölgesinde geçen ay kaçırılan BM personeli ABD'li Michael Sharp ve İsveçli Zaida Catalan'ın öldürülüşünü gösteren videoları yayınlamasını doğru bulmuyoruz." dedi.



Soruşturma devam ederken video yayınlamanın uygun olmadığını belirten Bambara, "Ayrıca yayınlanmadan önce söz konusu videoların mağdurların ailelerini sarsacağı göz önünde bulundurulmalıydı." diye konuştu.



BM'nin Kongo Demokratik Cumhuriyeti İnsani Yardımlar Koordinatörü Mamadu Diallo da ülkenin orta kesimindeki şiddet olaylarını incelemek üzere sahada bulundukları sırada öldürülen Sharp ve Catalan'ı "kahraman" olarak tanımladı.



Hükümet yetkilileri, söz konusu videoyu hafta başında basın mensuplarına dağıtmıştı. Sosyal medyada da yayılan video kaydında, Sharp ve Catalan'ın Kamuina Nsapu grubuna bağlı olduğu önü sürülen silahlı kişilerce öldürülmelerine ilişkin görüntüler yer alıyor.



Öte yandan bazı basın kuruluşları da haberlerinde, hükümetin olayla bağlantısı olduğu yönünde iddialara yer veriyor.



Ülkenin orta kesimi yaklaşık 8 aydır şiddet olaylarına sahne oluyor.



Kamuina Nsapu silahlı grubunun üyeleri, geçen yılın ağustos ayında polis tarafından öldürülen Kamuina adlı liderlerinin intikamını almak için ülkenin orta kesiminde zaman zaman saldırı düzenliyor. BM verilerine göre, silahlı grupla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda şu ana kadar 400'den fazla kişi hayatını kaybetti. Hükümet ise silahlı grupla çıkan çatışmalarda 100'e yakın polis ve askerin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.