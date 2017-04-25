Kongo'da İki BM Personelinin Ölü Bulunması

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde öldürülen iki BM personeline ait olduğu ileri sürülen video kaydı ortaya çıktı.



Sosyal medyada yayılan video kaydında, ülkenin orta kesimindeki Kasai bölgesinde geçen ay kaçırılan BM personeli ABD'li Michael Sharp ve İsveçli Zaida Catalan'ın söz konusu ayrılıkçılarca öldürüldüğünü gösteren sahneler yer alıyor.



Bunun yanında yayınlanan başka bir videoda Kamuina Nsapu silahlı grubuna bağlı onlarca ayrılıkçının 39 polisin kafasını kestiği görülüyor.



Hükümet Sözcüsü Lambert Mende, düzenlediği basın toplantısında, "Ülkenin orta kesimindeki şiddet olayları, ayrılıkçı eylemlerden ziyade Kamuina Nsapu adı altında yapılan terör eylemlerini yansıtıyor." ifadesini kullandı.



Mende, bu kişilerle hiçbir şekilde uzlaşmayacaklarını belirterek, terörle mücadele konusunda kararlı olduklarını açıkladı.



Kamuina Nsapu silahlı grubunun üyeleri, geçen yılın ağustos ayında polis tarafından öldürülen Kamuina adlı liderlerinin intikamını almak için ülkenin orta kesiminde zaman zaman saldırı düzenliyor. BM verilerine göre, silahlı grupla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda şu ana kadar 400'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Hükümet ise silahlı grupla yaşanan çatışmalarda 100'e yakın polis ve askerin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.



Ülkedeki BM İnsan Hakları Bürosu Direktörü Jose Maria Aranaz geçen hafta, son 8 ay içinde şiddet olaylarının yaşandığı Kasai'de tespit edilen toplu mezar sayısının 40'a ulaştığını bildirmişti.