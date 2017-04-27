Kongo'da Etnik Çatışma

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki etnik çatışmada 20 kişi yaşamını yitirdi.



Birleşmiş Milletler (BM) İstikrar Misyonu Sözcüsü Hag Serge, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin orta kesimindeki Mungamba kasabasında Şokve Pende ile Lulua Luba etnik grupları arasında çatışma çıktığını söyledi.



Serge, geçen hafta patlak veren olaylarda Şokve Pende mensubu 20 kişinin öldüğünü kaydetti.



Kendilerini Kasai'nin yerli halkı olarak tanımlayan Şokve Pende üyeleri komşu bölge Kasai Central'den gelen Lulua Luba mensuplarını Kamuina Nsapu silahlı grubunu desteklemekle suçluyor.



Kamuina Nsapu silahlı grubunun üyeleri, geçen yılın ağustos ayında polis tarafından öldürülen Kamuina adlı liderlerinin intikamını almak için ülkenin orta kesiminde saldırı düzenliyor.



BM verilerine göre, silahlı grupla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda şu ana kadar 400'den fazla kişi hayatını kaybetti. Hükümet ise silahlı grupla çıkan çatışmalarda 100'e yakın polis ve askerin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.