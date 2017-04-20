Kongo'da 17 Toplu Mezar Bulundu

Birleşmiş Milletler, Orta Afrika kıtasında yer alan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kasai eyaletinde 17 toplu mezar bulunduğunu açıkladı.



Birleşmiş Milletler, Kongolu askerler tarafından bugüne kadar yaklaşık 40 toplu mezar bulunduğunu, yaşanan çatışmalarda en az 30'u çocuk 74 kişinin askerler tarafından öldürüldüğünü bildirdi. Kongolu yetkililer ise, şimdiye kadar Kasai eyaletinde aşırı güç kullanımını yalanladı. Ağustos ayında Kamuina Nsapu adlı gruba bağlı milislerin lideri öldürüldükten sonra 400'den fazla kişi eyalette ölü bulundu. Yaşanan çatışmalar 200 bin kişinin topraklarını terk etmesine sebep oldu. - KİNŞASA