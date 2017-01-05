Kongo Cumhuriyeti'ndeki Siyasi Kriz

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Kongo Demokratik Cumhuriyeti resmi makamlarına, genel, yerel ve devlet başkanı seçimlerine ilişkin hazırlık çalışmalarına geç kalmadan başlanması çağrısı yaptı.



BMGK tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2016'da yapılması planlanan ancak mali nedenlerle ertelenen söz konusu seçimlerin bu yıl gerçekleştirilmesinin beklendiği kaydedildi.



Açıklamada, "Kongo Cumhuriyeti'nde 31 Aralık'taki anlaşmayı imzalayan taraflar, anlaşma şartlarını uygulamalı ve seçim hazırlıkları bir an önce başlatılmalı." ifadesi kullanıldı.



İktidarla muhalefet arasındaki siyasi krizin çözümü için imzalanan anlaşmanın uygulanabilirliği için destek vermeye hazır olduğunu duyuran BMGK, diyalog sürecine arabuluculuk yapan ve anlaşmaya önemli katkılar sunan Katolik Kilisesine de teşekkür etti.



Kongo Cumhuriyeti'nde halkın 2016 sonuna kadar yerel ve genel seçimler ile devlet başkanı seçimi için sandık başına gitmesi bekleniyordu ancak geçen kasımda yapılması öngörülen devlet başkanı seçimi mali sorunlar nedeniyle ertelenmişti.



Kilisenin arabuluculuğuyla aralık ayında iktidarla muhalefet arasında başlatılan diyalog süreci geçen hafta sonu imzalanan bir anlaşmayla sonuç vermişti. Anlaşmaya göre, devlet başkanı seçimi, genel ve yerel seçimler bu yılın sonunda düzenlenecek.