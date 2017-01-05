Kongo Cumhuriyeti'ndeki Siyasi Kriz

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde iktidardaki Çoğunluğu Devlet Başkanlığı Partisinin Genel Sekreteri Aubin Minaku, ülkedeki siyasi krizin çözümü için muhalefetle imzalanan anlaşmanın hükümlerinin anayasaya aykırı şekilde uygulanmasına asla izin vermeyeceklerini belirtti.



Minaku, düzenlediği basın toplantısında, diyalog süreci kapsamında geçen hafta imzalanan anlaşma şartlarının ancak anayasa şartları ve cumhuriyet ilkeleri ışığında gerçekleştirilebileceğini söyledi. Minaku, "Görüşmeler çerçevesinde imzalanan anlaşmanın uygulanmasında anayasaya aykırı ve cumhuriyetin yasalarına ters düşecek bir adım atılırsa bunu engellemek için gerekeni yaparız." dedi.



Muhalefetteki Değişim için Kazanılmış Güçler Topluluğu Başkanı Etienne Tshisekedi ise AA muhabirine açıklamasında, anlaşmanın bütünüyle uygulanması gerektiği konusunda iktidarı uyardı.



İktidar ile muhalefet arasında arabuluculuk yapan Katolik Kilisesi'nin papazlarından Donatien N'Shole de Devlet Başkanı Joseph Kabila'nın anlaşmanın bir an önce yürürlüğe girmesini istediğini dile getirdi.



Kongo Cumhuriyeti'nde halkın 2016 sonuna kadar yerel ve genel seçimler ile devlet başkanı seçimi için sandık başına gitmesi bekleniyordu ancak geçen kasımda yapılması öngörülen devlet başkanı seçimi mali sorunlar nedeniyle ertelenmişti.



Kilisesinin arabuluculuğuyla aralık ayında iktidarla muhalefet arasında başlatılan diyalog süreci geçen hafta sonu imzalanan bir anlaşmayla sonuç vermişti. Anlaşmaya göre, devlet başkanı seçimi bu yılın sonunda düzenlenecek.