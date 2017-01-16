Kongo Cumhuriyeti'ndeki Şiddet Olayları

Uganda'dan M23 hareketine bağlı 150'ya yakın silahlı kişinin, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne geldiğinin tespit edildiği belirtildi.



Hükümet Sözcüsü Lambert Mende, AA muhabirine açıklamasında, "Uganda'dan gelen, M23 ayrılıkçı grubuna üye yaklaşık 150 silahlı kişi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne, Uganda sınırına yakın Kuzey Kivu eyaletine hafta sonu sızdı." ifadesini kullandı.



Güvenlik birimlerinin olayı yakından takip ettiğini söyleyen Mende, Uganda hükümetinin kendi sınır güvenliğini sağlaması gerektiğine de dikkati çekti.



Kuzey Kivu'nun yönetiminden sorumlu Julien Paluku da sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı açıklamada, ülkeye gelen silahlı kişilerin saldırı hazırlığında olduğunu iddia etti.



Ülkede daha önceki isyancı gruplarla hükümet arasında 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının hükümet tarafından ihlal edildiğini öne süren M23 hareketi, 2009 yılında orduya dahil edilen çoğu Tutsi isyancıların 2012 baharında yeniden ayaklanmasıyla oluşmuş ve adını 23 Mart anlaşmasından almıştı.



Ordu ve ülkede görev yapan BM İstikrar Misyonu (MONUSCO) tarafından 2013'te dağıtılan ayrılıkçı grup üyelerinin bir kısmı Uganda'ya bir kısmı da Ruanda'ya kaçmıştı.