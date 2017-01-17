Kongo Cumhuriyeti'ndeki Etnik Çatışmalar

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki şiddet olaylarında son 6 ayda en az 158 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.



Ülkedeki BM İnsan Hakları Temsilcisi Jose Maria Aranaz, AA muhabirine açıklamasında, "Ülkenin güneydoğusunda Pigme ve Bantu etnik grupları arasında yaşanan çatışmalarda son 6 ayda en az 158 kişi öldü, 205 kişi yaralandı ve yaklaşık 50 kadın cinsel istismara uğradı." ifadesini kullandı.



Bu grupların çatışmalarında sadece geçen haftadan bu yana Tanganyika bölgesinde 24 kişinin öldüğünü kaydeden Aranaz, yaşananların endişe verici olduğunu söyledi.



Tanganyika yetkilisi Richard Ngoy Kitangala da daha önce Moba bölgesinde başlayan çatışmaların zamanla diğer bölgelere de sıçradığına dikkati çekerek, çatışmalardan kaçan yaklaşık 40 bin ailenin başka yerlere göç etmek zorunda kaldığını vurguladı.



Ülkenin güneydoğusunda toprak sahibi olmayı hedefleyen Pigme ve Bantu etnik grupları arasında 2013'ten bu yana şiddetli çatışmalar yaşanıyor.



Orta Afrika'nın ilk sakinlerinden olan ve boyları 1 buçuk metreyi geçmeyen Pigmeler, Papua Yeni Gine ve Kongo Cumhuriyeti'nde yaşıyor.



Belçika'dan bağımsızlığını 1960'ta ilan eden yaklaşık 68 milyon nüfuslu Kongo Cumhuriyeti'ndeki 200'den fazla etnik grubun yüzde 80'i Bantulara mensup. Sık sık etnik gruplar arasında çatışmaların yaşandığı ülkede, yaklaşık 50 bin Pigme bulunuyor.