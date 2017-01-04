Kongo Cumhuriyeti'ndeki Devlet Başkanlığı Seçimi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde muhalif Musa Katumbi, sene sonunda gerçekleştirilecek devlet başkanı seçiminde aday olacağını açıkladı.



Katumbi yazılı açıklamasında, "Herkesin mutlu yaşayabileceği bir Kongo Cumhuriyeti oluşturmak ve hukukun üstün olduğu bir devlet kurmak için yıl sonunda yapılacak seçimde aday olacağım." ifadesini kullandı.



Ayrıca Katumbi, diyalog süreci kapsamında imzalanan anlaşma gereği 3'üncü kez devlet başkanlığına aday olmamayı kabul eden mevcut Devlet Başkanı Joseph Kabila'ya teşekkürlerini iletti.



Ülkenin önemli iş adamlarından olan Katumbi, iktidarı devirmek için paralı asker tutmak, belgede sahtecilik, devletin iç ve dış güvenliğini tehdit etmek suçlamalarıyla şimdiye kadar üç kez yargı karşısına çıktı.



Lubumbashi Mahkemesi 23 Haziran'da, evrakta sahtecilik yaptığı gerekçesiyle Katumbi'ye 3 yıl hapis ve bir milyon dolar tazminat cezası vermişti.



Katumbi'yi yargılayan hakim Chantale Ramazani Wazuri temmuz ayında, söz konusu cezayı devlet başkanlığının baskısıyla verdiğini itiraf etmişti.



Öte yandan hapis cezası nedeniyle ülke dışına çıkması yasak olan Katumbi'nin, tedavi olmak için 20 Mayıs'ta Londra'ya gitmesine izin verilmişti.



Kongo Cumhuriyeti'nde halkın 2016 sonuna kadar yerel ve genel seçimler ile devlet başkanı seçimi için sandık başına gitmesi bekleniyordu ancak geçen kasımda yapılması öngörülen devlet başkanı seçimi mali sorunlar nedeniyle ertelenmişti.



Katolik Kilisesinin arabuluculuğuyla aralık ayında iktidarla muhalefet arasında başlatılan diyalog süreci geçen hafta sonu imzalanan bir anlaşmayla sonuç vermişti. Anlaşmaya göre, devlet başkanı seçimi bu yılın sonunda düzenlenecek.