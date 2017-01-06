Kongo Cumhuriyeti'nde Etnik Çatışma

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yaşanan etnik çatışmada en az 10 sivil yaşamını yitirdi.



Tanganyika bölgesinin yönetiminden sorumlu Richard Ngoy Kitangala, AA muhabirine açıklamasında, Bantu ile Pigme etnik grupları arasında Mpiana Mwanga kasabasında olaylar çıktığını belirtti.



Çatışmaya dönüşen olaylarda en az 10 Bantu mensubunun öldüğünü, 40'a yakın kişinin yaralandığını söyleyen Ngoy Kitangala, onlarca evin de ateşe verildiğini kaydetti.



Sivil toplum kuruluşları ise olaylarda 16 Bantu mensubunun yaşamını yitirdiğini, 42'sinin de yaralandığını duyurdu.



Ülkenin güneydoğusunda toprak sahibi olmayı hedefleyen Pigme ve Bantu etnik grupları arasında 2013'ten bu yana şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) verilerine göre, söz konusu tarihten bu yana iki grubun çatışmalarında 100'den fazla kişi öldü.



Orta Afrika'nın ilk sakinlerinden olan ve boyları 1 buçuk metreyi geçmeyen Pigmeler, Papua Yeni Gine ve Kongo Cumhuriyeti'nde yaşıyor.



Belçika'dan bağımsızlığını 1960'ta ilan eden yaklaşık 68 milyon nüfuslu Kongo Cumhuriyeti'ndeki 200'den fazla etnik grubun yüzde 80'i Bantulara mensup. Sık sık etnik gruplar arasında çatışmaların yaşandığı ülkede, yaklaşık 50 bin Pigme bulunuyor.