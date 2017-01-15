Konfeksiyon Atölyesi Açan Suriyeli, 22 Kadına İstihdam Sağladı

HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'nde yaşayan Suriyeli kimya mühendisi Vefa Hayrullah, Türkiye'de mesleğini yapamadığı için konfeksiyon atölyesi açarak, 22 kadına istihdam sağladı.



Ülkesinde süren iç savaş nedeniyle 4.5 yıl önce ailesi ile birlikte Türkiye'ye gelen kimya mühendisi Vefa Hayrullah, ailesiyle birlikte Reyhanlı İlçesi'nde yaşamaya başladı. Yaklaşık bir yıl önce hayır derneklerinden aldığı destekle iş yeri kiralayan Hayrullah, konfeksiyon işine girdi. Yanında 20 kadın işçi çalıştıran Hayrullah, "Yardım derneği bana 25 makine ve yeterli malzeme temin etti. Eşi iç savaş sırasında ölen 22 kadın buldum. Çoğu meslekten anlamıyor ama kısa sürede öğrendiler. Atölyede manto dikiyoruz, bu arada gelen talebe göre de dikiş işleri yaparak geçimimizi sağlıyoruz. Yaptığımız işleri Suriye'ye gönderiyor, elde ettiğimiz gelirle çalışan kadınlarımıza maaş ödüyoruz" dedi.



Halep'te bir laboratuarda kimyager olarak çalıştığını, çatışmalarda bir oğlunun öldüğünü, bir kızı ve bir oğlunun ise mimar olduğunu söyleyen Hayrullah şöyle devam etti:



"İş bulamadığım dönemde, hayır derneklerinin verdiği katkılarla yaşıyordum. Burada çalışanların tamamının durumu benim gibiydi. Bir yıldır, açtığım atölyede çalışıyorum. Daha önce terzilik yapmadım. Burada öğrendim. İşlerimiz iyi, aldığımız para ile ailemizin geçimini sağlıyoruz. Başta Türkiye olmak üzere ayrıca bana destek veren dernek yöneticilerine teşekkür ediyorum." - Hatay