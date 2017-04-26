Konelex 2017 Konya 12.elektrik, Elektronik, Elektromekanik, Enerji Üretimi, Otomasyon Fuarı
Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen KONELEX 2017 Konya 12.Elektrik, Elektronik, Elektromekanik, Enerji Üretimi, Otomasyon Fuarı KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir.
Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen KONELEX 2017 Konya 12.Elektrik, Elektronik, Elektromekanik, Enerji Üretimi, Otomasyon Fuarı KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Elektrik, Elektronik, Elektromekanik, Enerji Üretimi, Otomasyon, Kablo şeklindedir.
Düzenleyici: Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş.
Konusu: Elektrik, Elektronik, Elektromekanik, Enerji Üretimi, Otomasyon
Türü: İhtisas Fuarı
Detaylar :
İl : Konya
İlce : Merkez
Mekan : Tuyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi
Mekan Adresi : Aksaray Yolu 1 km, Konya
Başlangıç Saati : 27.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00
Kategori : KONELEX 2017 Konya 12.Elektrik, Elektronik, Elektromekanik, Enerji Üretimi, Otomasyon Fuarı
Tür : Fuar
Ücretlimi? : Hayır