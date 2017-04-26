Konelex 2017 Konya 12.elektrik, Elektronik, Elektromekanik, Enerji Üretimi, Otomasyon Fuarı

Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen KONELEX 2017 Konya 12.Elektrik, Elektronik, Elektromekanik, Enerji Üretimi, Otomasyon Fuarı KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir.

Konelex 2017 Konya 12.elektrik, Elektronik, Elektromekanik, Enerji Üretimi, Otomasyon Fuarı

Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen KONELEX 2017 Konya 12.Elektrik, Elektronik, Elektromekanik, Enerji Üretimi, Otomasyon Fuarı KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Elektrik, Elektronik, Elektromekanik, Enerji Üretimi, Otomasyon, Kablo şeklindedir.

Düzenleyici: Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş.

Konusu: Elektrik, Elektronik, Elektromekanik, Enerji Üretimi, Otomasyon

Türü: İhtisas Fuarı

Detaylar :

İl : Konya

İlce : Merkez

Mekan : Tuyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi

Mekan Adresi : Aksaray Yolu 1 km, Konya

Başlangıç Saati : 27.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00

Kategori : KONELEX 2017 Konya 12.Elektrik, Elektronik, Elektromekanik, Enerji Üretimi, Otomasyon Fuarı

Tür : Fuar

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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