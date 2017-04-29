Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, "Mevzuat, yönetmelik bütün insanları kapsayıcı, kucaklayıcı bir anlayışla düzenlenmeli. İşte 15 Temmuz'u gördük hep birlikte. Ne oldu 15 Temmuz'da? Kimseyi suçlamak adına söylemiyorum ama 15 Temmuz, bir ibret esasında." dedi.



Koncuk, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliği tarafından kent merkezindeki otelde düzenlenen "Dayanışma Yemeği"nde yaptığı konuşmada, sendikalaşmanın önemli olduğunu söyledi.



Yönetici atama sisteminin tamamen mülakat üzerine kurgulanmış sistem haline getirildiğini öne süren Koncuk, şöyle konuştu:



"Bazı yerlerde iyi-kötü şeyler vardı. Bu mülakatla o iyilik kırıntılarını dahi ortadan kaldıran bir düzenleme var şu anda kamuda. Ben, 'Türkiye Kamu-Sen üyeleri başhekim, hastane müdürü, ilçe müftüsü, il milli eğitim müdürü olsun.' demiyorum. Bizim iddiamız şu, liyakat sahibi, donanımlı, bilgi birikimi üst seviyede olan insanlar yönetici olsun. Nerede olursa olsun. Dünya görüşü ne olursa olsun, hangi siyasi partiye oy verirse versin, hangi sendikanın üyesi olursa olsun buna bakmıyorum. Adalet, liyakat, kabiliyet, aynı dinimizin de emrettiği gibi."



Koncuk, bugün işi ehline vermekten çok uzak mevzuat düzenlemeleriyle karşı karşıya olunduğunu savundu.



Koncuk, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Mesela Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, belki merkezdekilerin yaptıkları şeylerin amacı çetelere, birtakım yönetimleri teslim etmek değil ama öyle bir yapılanma oluşmuş ki Yalova'da adeta bir çete oluşmuş. Her kurumda ve her kuruluşta. Çete bunlar, alenen söylüyorum. Bu çete anlayışıyla okul müdürü tespiti yaparsanız, bu çete anlayışıyla bilmem nereye şef atayacaksanız, böyle bir değerlendirme yaparsanız bundan ülkemizin, milletimizin ne kazancı olacağını lütfen birileri çıksın, anlatsın."



Kamuda paralel yapı ve çetelere imkan verilmemesi gerektiğine dikkati çeken Koncuk, "Mevzuat, yönetmelik bütün insanları kapsayıcı, kucaklayıcı bir anlayışla düzenlenmeli. İşte 15 Temmuz'u gördük hep birlikte. Ne oldu 15 Temmuz'da? Kimseyi suçlamak adına söylemiyorum ama 15 Temmuz, bir ibret esasında. 15 Temmuz bir ders, anlayabilenlere. Yargıya hakim, savcı alırken paralel bir yapının bütün çalışmalarına göz yumarsan, emniyete polis alırken, paralel yapının bütün gayretlerine, çalmalarına, çırpmalarına göz yumarsan, devleti birileri teslim alır. Gözünüzün içine baka baka devleti teslim alırlar." değerlendirmesinde bulundu.



Koncuk, kamuda hiçbir paralel yapılanmaya izin verilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.