Konaklı Belediyespor'un Rakibi Beşiktaş

KADINLAR Futbol 1'inci Ligi Play Off Grubu'ndaki ilk maçında Ataşehir Belediyespor'u deplasmanda 5-1 mağlup eden lider Konak Belediyespor yarın önemli rakiplerinden Beşiktaş'ı ağırlayacak. Atatürk Stadı 2 Numaralı Yan Saha'da Gökhan Özdemir'in yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak.



Mavi beyazlılarda sol dizinden menisküs ameliyatı olduktan sonra hafta içinde çalışmalara başlayan Raluca'nın durumu belirsiz. Beşiktaş engelini de kayıpsız aşmak istediklerini söyleyen Teknik Direktör Ali Alanç, "Sahamızda kayıp yaşamak istemiyoruz. Beşiktaş'ı yenerek puan farkını açacağız" diye konuştu. - İzmir