Konaklamada Fiyat Artışı Enflasyonun Gerisinde
2017'nin ilk çeyreğinde konaklama sektöründeki hizmet/oda fiyatları artışı, ülke enflasyonun altında kalmaya devam etti.
2017'nin ilk çeyreğinde konaklama sektöründeki hizmet/oda fiyatları artışı, ülke enflasyonun altında kalmaya devam etti.
Kaynak: Dunya.com
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