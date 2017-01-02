Konak'ta Tüp Patlaması

Konak ilçesinde bir dernekte mutfak tüpünün patlaması sonucu bir kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Bozkurt Caddesi'nde bulunan bir hemşehri derneğinde görevli Nurettin Ülker (74), mutfakta çay demlediği sırada patlama oldu.



Patlamanın etkisiyle, dernekte bulunan Selahattin Bağlıoğlu ellerinden yaralandı, derneğin camları kırıldı ve mutfak duvarı yıkıldı.



Hafif yaralı Selahattin Bağlıoğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Dernekte çay demlediğini belirten Nurettin Ülker, patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklandığını tahmin ettiğini, hafif yaralandıkları için kendisini şanslı hissettiğini söyledi.