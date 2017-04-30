Konak'ta Herkes İçin Spor Atağı
Konak Belediyesi tarafından kurulan spor okulları ve spor merkezlerinden bin 790’ı futbol, 220’si voleybol, bin 145’i basketbol, bin 470’i atletizm, 420’si halk oyunları, bin 280’i aerobik, 50’si jimnastik ve 110’u tekvando alanlarından olmak üzere toplam 5 bin 85 çocuk ve bin 400...
Konak Belediyesi tarafından kurulan spor okulları ve spor merkezlerinden bin 790'ı futbol, 220'si voleybol, bin 145'i basketbol, bin 470'i atletizm, 420'si halk oyunları, bin 280'i aerobik, 50'si jimnastik ve 110'u tekvando alanlarından olmak üzere toplam 5 bin 85 çocuk ve bin 400 yetişkin yararlanıyor.
Konak Belediyesi halkın etkin biçimde spor yapması için çalışmalarını sürdürüyor. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş döneminde kurulan Spor Müdürlüğü aracılığıyla belediyeye ait spor merkezleri ve tesislerden 7'den 70'e her yaştan binlerce vatandaş faydalanıyor. Kısa zamanda sayıları 10'u geçen spor okulları ve spor merkezlerinden bin 790'ı futbol, 220'si voleybol, bin 145'i basketbol, bin 470'i atletizm, 420'si halk oyunları, bin 280'i aerobik, 50'si jimnastik ve 110'u tekvando alanlarından olmak üzere toplam 5 bin 85 çocuk ve bin 400 yetişkin yararlanıyor. Tamamı ücretsiz olan bu spor kurslarından 3 yılda toplam 14 bin kişi faydalandı.
Ücretsiz kurslara rekor ilgi
'Herkes için spor' sloganıyla başlatılan hizmetler uygun okulların spor salonlarının yanı sıra belediyenin Hatay, İsmetpaşa, Zafertepe, Halil Rıfat Paşa, Toros, Güneşli, Mehmet Ali Akman ve Levent spor merkezleri ve tesislerinde veriliyor. Özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiği spor merkezlerine önümüzdeki günlerde Hatay ve Zeytinlik de iki yeni spor merkezi daha eklenecek. Bu iki tesisin de hizmete girmesiyle Konak'ın her köşesinde ücretsiz spor hizmeti verilen alanlar oluşmuş olacak. Bu merkezlerde uzman eğitmenler tarafından haftanın beş günü, mesai saatleri içinde ücretsiz step, aerobik ve plates kursları veriliyor.
Amatöre can suyu
Konak Belediyesi, ayrıca spora verdiği desteklerle de adından söz ettiriyor. Sporun genç yaşlarda yaygınlaşması için her türlü çabayı gösteren Konak Belediyesi, ilçe genelindeki okullara Sema Pekdaş döneminde 300 bin TL'nin üzerinde spor malzemesi desteği sağlandı. Bunun yanı sıra ilçedeki 25 amatör spor kulübüne de son 3 yılda, toplam da 3 milyon TL'lik ayni ve nakdi yardım yapıldı.
Yarışmalar düzenleniyor
Kurs hizmetlerinin yanı sıra düzenlenen yarışmalarla da spor teşvik ediliyor. Her sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında turnuvalar düzenleniyor. 23 Nisan'da ilkokullar arası, 19 Mayıs'ta ise ortaokul ve liseler arası turnuvalar gerçekleştiriliyor. Önemli günlerde halka açık koşu ve bisiklet etkinlikleri de düzenlenerek kentte her yaştan kişinin spor ve sağlıklı yaşam bilinci kazanması sağlanıyor. Ayrıca havaların ısınmasıyla birlikte açık hava sabah sporu da parklarda gerçekleştiriliyor. - İZMİR